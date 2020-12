Festival « My first Doc »: Une 3e édition numérique et gratuite

La 3e édition du Festival « My First Doc » (Mon premier Documentaire) se tiendra du 25 décembre 2020 au 8 janvier 2021, dans une version numérique et gratuite.

Organisé par l’Association Cinéma Documentaire Tunisien (ACDT) et dirigé par le documentariste Fathi Saïdi, le Festival « My first doc » est une manifestation cinématographique internationale non compétitive, qui a pour objectif de promouvoir le genre documentaire et donner de la visibilité aux jeunes cinéastes qui ont choisi le documentaire pour leur première expérience de réalisation.

Le festival s’était tenu l’année dernière à la Maison de la culture Ibn Khaldoun à Tunis, ainsi que dans plusieurs régions intérieures du pays. Malheureusement, cette année, le festival est contraint de se contenter d’une édition numérique, compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Cette troisième édition sera donc 100% numérique et donnera à voir une trentaine de films (sélectionnés parmi 400 projets reçus) provenant de 26 différents pays à travers le monde. Les projections auront lieu durant deux semaines, elles seront gratuites et libres d’accès aussi bien en Tunisie qu’ailleurs.

Fawz Benali