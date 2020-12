La constituante Karima Souid dément le député Ennahdha, Oussama Sghaier et lui adresse un message

«On ne fonce pas mon cher collègue sur un groupe avec son véhicule, car Monsieur est élu et qu il ne supporte pas d’attendre à la porte. On n’écrase pas (avec son véhicule) le pied d’une jeune femme et dans la foulée, provoquer la chute d’une autre», a écrit la constituante Karima Souid, en s’adressant au député Ennahdha, Oussama Sghaier qui affirme avoir été agressé, devant l’Assemblée, par les manifestants de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)

Karima Souid, présente hier, mardi 8 décembre 2020, lors de la manifestation de l’ATFD, affirme que des jeunes se sont jetés sur la voiture du député pour l’arrêter alors qu’il fonçait avec son véhicule et c’est ainsi que le pare-brise a été endommagé : «Tu es dans ton droit d’exiger réparations car ton véhicule a été endommagé. Je suis entièrement d’accord. Mais que tu oses déformer les faits de cette manière, allant jusqu’à dire que des agents des forces de l’ordre ont été blessés, alors que je les ai vus, certes dépassés par les événements, mais en parfaite santé. Pas de blessés et je le jure !»

La constituante poursuit : «Tu as accusé aussi Bochra BelHaj Hmida, à tord d’être présente et de cautionner aussi cette violence, tu as également volontairement ignoré la violence subie par Frawes Yosra et la touffe de cheveux arrachée de Neila Zoghlami. Regarde ton collègue en sang, qu’on a frappé à coup de bouteille, à l’Assemblée, regarde la violence quotidienne à laquelle tu es confronté chaque jour et qui par ailleurs à l’air de te satisfaire. Tu es dans une Assemblée où siègent des contrebandiers, des voleurs et des terroristes ! Oui des terroristes qui diffusent la haine et la terreur et j’assume mes propos».

Karima Souid, qui a également déploré l’arrestation de deux manifestants suite à cet incident, estime que le député s’est servi de son statut pour les faire arrêter.

«Deux jeunes seront probablement en prison demain parce qu ils n n’ont pas voulu te présenter des excuses que tu as exigé. Cette instrumentalisation ne te mènera nulle part ! Regarde d’abord autour de toi qui sont les « daechiens » parce que c’est le mot que tu as utilisé pour traiter l’ATFD», a-t-elle encore écrit, après que le député ait qualifié les manifestants de «terroristes» et de «Daéchiens».

Mme Souid, qui affirme avoir voulu rétablir la vérité, suite aux déclarations mensongères d’Oussama Sghaier, a également proposé de se référer aux caméras de vidéo surveillance de l’Assemblée, pour confronter les deux versions, en estimant que les deux jeunes ont été arrêter pour satisfaire l’orgueil du député.

Y. N.