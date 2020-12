La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, ambassadrice de Qatar Airways

«Fière de devenir ambassadrice de la compagnie aérienne Qatar Airways», annonce la tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur, ce mercredi 9 décembre 2020.

Ons Jabeur (31e mondiale) a fait cette annonce via un post publié son compte Facebook, en rappelant qu’en tant que joueuse de tennis professionnelle, elle voyage beaucoup à travers le monde.

«Qatar Airways est l’une des plus grandes compagnies aériennes avec lesquelles j’ai voyagé», a ajouté la joueuse de 26 ans, native de Ksar Hellal, en affirmant avoir hâte de profiter autant que possible «des fabuleux services et du confort au cours de l’année à venir»!





«Nous sommes ravis d’accueillir Ons comme partenaire sportive de Qatar Airways. Et en tant qu’ambassadrice de la compagnie. Ons est une sportive talentueuse et travailleuse et nous sommes impatients de soutenir son objectif. Celui de faire partie des 30 meilleures joueuses de tennis au monde», a indiqué de son côté, Salam Al Shawa, vice-présidente chargée du marketing et de la communication de la compagnie aérienne, citée par des médias locaux.

Y. N.