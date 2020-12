Peugeot en tête des ventes automobiles en octobre 2020 en Tunisie

Partagez 0 Partages

La marque Peugeot continue sur sa lancée et termine le mois d’octobre 2020 en tête des ventes d’automobiles en Tunisie avec 570 immatriculations et 11,5% part de marché.

Selon un communiqué de la Stafim, concessionnaire de la marque au lion en Tunisie, cette performance est due essentiellement à un management orienté client, la société ayant toujours placé le client au cœur de ses préoccupations et veillé à être au rendez-vous de ses attentes. Elle est due également à la qualité exceptionnelle, assurée par le déploiement et le respect des standards de la marque et l’écoute du feedback des clients de manière à garantir les améliorations continues.

Par ailleurs, le service après-vente de la Stafim, porté par un personnel hautement qualifié et un engineering de haut niveau, lui a valu d’être distinguée par le Volant d’or, pendant 3 années successives.

Autre clé du succès, le réseau de distribution de Peugeot qui ouvre tout le territoire tunisien. La marque dispose, en effet, de 36 représentations dotées des derniers équipements et outillages conformément aux normes et standards de la marque, ce qui lui permet de mieux servir ses clients et de leur permettre ainsi de rouler en toute confiance et sérénité.

Source : communiqué.