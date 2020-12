Tunisie – Indonésie : d’importantes opportunités non exploitées

Les exportations tunisiennes vers l’Indonésie ont augmenté de 70% en 2019, mais elles restent très faibles eu égard les potentialités existantes dans les deux pays, qui célèbrent cette année le 60e anniversaire de leurs relations bilatérales.

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) a organisé, mardi 8 décembre 2020, à la Maison de l’Exportateur à Tunis, une journée d’information sous le thème : «Doing Business with Indonesia», en présence du président directeur général du Cepex, Chiheb Ben Ahmed et de l’ambassadeur de l’Indonésie à Tunis, Ikrar Nusa Bhakti.

Cette manifestation, organisée en collaboration avec l’ambassade d’Indonésie à Tunis, vise à hisser les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Indonésie à travers le développement des exportations tunisiennes vers ce pays et les pays limitrophes, et à instaurer des partenariats stratégiques entre les hommes d’affaires tunisiens et indonésiens.

Ont pris part à cette journée d’information, Riadh Soussi, directeur général de l’Innorpi; Mohamed Ridwansyah, représentant du Conseil indonésien de coordination des investissements (BKPM); Jihene Ben Romdhane, représentante de l’Agence de promotion des investissements extérieurs (Fipa) ainsi que le représentant de la Chambre indonésienne de commerce et d’industrie

Lors de son discours d’ouverture, le Pdg du Cepex a souligné que «l’organisation de ce webinaire marque le 60e anniversaire des relations bilatérales entre la Tunisie et l’Indonésie que nous célébrons cette année», tout en ajoutant que «c’est l’un des moyens de faire de la crise pandémique due à la Covid-19 une opportunité et d’apporter une contribution efficace au renforcement des relations déjà dynamiques entre les deux pays.»

D’autre part, le Pdg du Cepex a mis l’accent sur les relations tuniso-indonésiennes en matière d’échanges commerciaux; il a indiqué que le commerce bilatéral entre la Tunisie et l’Indonésie a atteint 254,7 millions de dinars en 2019 (environ 94,5 millions USD) : 32 millions USD à l’exportation et 62,5 millions USD à l’importation. En ajoutant qu’en 2019, le commerce bilatéral a affiché une croissance, et que les exportations tunisiennes vers l’Indonésie ont augmenté de 70,2% et les importations de 7,12% (par rapport à 2018).

Il a également expliqué que le commerce bilatéral a enregistré une baisse de 32% au cours des 10 mois de 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19, en espérant que le flux d’échange va s’accélérer après la crise.

Le commerce entre nos pays n’est pas encore pleinement exploité, et des opportunités existent encore pour les deux parties : d’après l’analyse du potentiel d’offre et de demande des deux pays, les échanges peuvent facilement dépasser 200 millions USD, a estimé le Pdg du Cepex. .

Chiheb Ben Ahmed a conclu son intervention en soulignant que la Tunisie a signé de nombreux accords de libre-échange avec plus de 70 pays représentant près de 1300 millions de consommateurs; avec une adhésion récente de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe – Comesa (près de 500 millions de consommateurs); cela représente une belle opportunité pour l’Indonésie dans le cadre de son «ouverture au sud» de considérer la Tunisie comme une plaque tournante et une porte d’entrée vers l’Afrique dans une approche «tripartite» (comme la Libye, l’Algérie ou d’autres pays africains…)

La Tunisie, qui exporte les dattes en Indonésie et en importe l’huile de palme, propose aussi des compétences, un savoir-faire et la compétitivité pour la sous-traitance industrielle aux partenaires indonésiens.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Indonésie à Tunis, a mis l’accent sur l’importance de développer le commerce préférentiel avant de s’orienter vers le commerce libre, considérant que cette rencontre est une opportunité pour explorer les secteurs et produits à commercialiser en Tunisie.

Il a souligné que la Tunisie compte un portail d’accès aux mondes arabe, africain et européen pour l’Indonésie, qui constitue, en contrepartie, un pont d’accès pour la Tunisie, aux marchés du sud et de l’est de l’Asie.

D’autre part, l’accent a été mis par les différents intervenants de cette journée d’information (Innorpi et Fipa) sur le climat des affaires en Tunisie et le nouveau code d’investissement.

Des Rencontres B2B ont été également organisé en marge de cette journée

Source : communiqué.