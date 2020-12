Bibliothèques pour tous : Biblionef Tunisie s’engage pour l’accès à la lecture pour tous les enfants

L’Association Biblionef Tunisie poursuit son projet Bibliothèques pour tous, visant à faciliter l’accès aux livres et à la lecture pour les enfants dans différentes régions du pays. Un arrivage de 4.500 livres a été annoncé hier, mercredi 9 décembre 2020, dont 3.000 sont attendus au collège Bayt el Hikma, à Kairouan.

Ces livres viennent réalimenter notre bureau/ centre de ressources à Tunis qui contient actuellement 10 000 ouvrages. Ils ont été réceptionnés par notre responsable Nourallah Boulares qui les découvre avec enthousiasme et entreprend leur catalogage et mise en rayonnage, se réjouit l’Association, en précisant qu’une sélection sur mesure prendra prochainement la route de Kairouan.

Engagée pour l’accès au livre et à la lecture en Tunisie Biblionef venait aussi d’annoncer le 30 novembre dernier, la création d’une médiathèque régionale au sein du lycée pilote de Tozeur, qui ouvrira ses portes à plus de 7000 élèves, ainsi que 20 autres écoles primaires situés dans la région.

«Cette médiathèque composée d’un fonds neuf et attractif de 3000 livres s’inscrit dans le programme « Bibliothèque pour tous »» initié par Biblionef, notamment pour renforcer la maîtrise du français dans des régions défavorisées de Tunisie où les bibliothèques scolaires sont inexistantes. Le gouvernorat de Tozeur est prioritaire pour Biblionef en raison de son isolement géographique et de sa situation économique», indique l’Association, qui avait annoncé quelques jours plus tôt l’arrivage de 4.000 livres à Tunis pour permettre la création d’un espace jeunesse à la Bibliothèque Nationale de Tunisie.

«Cet espace, mis en place en collaboration avec la BNT, profitera aux élèves des écoles de la Médina».

Biblionef est une association reconnue par l’Unicef et le Conseil de l’Europe et est placée sous le patronage de la Commission nationale française de l’Unesco.

Y. N.