Essma Ben Hamida distinguée par le prix de la femme arabe pour 2019

La Tunisienne Essma Ben Hamida, co-fondatrice d’Enda, s’est vue décerner le Prix d’excellence de la femme arabe au titre de l’année 2019 par la Fondation Takreem lors d’une cérémonie à distance tenue à Beyrouth le 29 novembre 2020.

Ce prix reconnait la réussite exceptionnelle de cette activiste de la société tunisienne dans les domaines de la performance économique et sociale, l’impact positif de son travail sur la société, l’innovation et la promotion de la culture entrepreneuriale principalement auprès des jeunes et des femmes marginalisées.

Ce prix couronne le parcours personnel et professionnel d’une femme entrepreneure sociale, innovatrice et visionnaire. Essma Ben Hamida a, en effet, co-fondé avec son mari Michael Cracknell, l’ONG Enda inter-arabe qui a introduit pour la première fois en Tunisie la micro-finance selon les bonnes pratiques internationales, permettant ainsi aux populations à faible revenus exclues du système financier classique d’accéder à des services financiers. Cela leur permet de créer, ou de développer, une micro-entreprise qui leur assure des revenus décents en toute indépendance et d’améliorer leurs conditions de vie.

Basée au Liban, la Fondation Takreem honore, chaque année et depuis dix ans, «les femmes et les hommes arabes qui font l’histoire à leur manière et dans leurs domaines». Malgré les soubresauts par lesquels passe le Liban, Takreem, fidèle à sa mission, a tenu à célébrer cette année les «héros oubliés» dans leurs pays ou dans la région, au cours d’une cérémonie télévisée retransmise par LBCI et où les lauréats ont participé par Skype en raison de la pandémie du coronavirus.

Douze femmes et hommes ont ainsi été primés dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences et de la technologie, de la protection de l’environnement, du développement durable et des actions humanitaires.

Fondée en 2009 par le Libanais Ricardo Karam, Takreem s’est entourée de plusieurs personnalités arabes et internationales dont entre autres la reine Noor Al-Hussein de Jordanie, la diplomate palestinienne Hanen Ashrawi, l’activiste libanaise Nora Joumblatt, l’écrivain français Marc Levy ou les Tunisiens Rafik et Lamia Ben Ayed et Elyes Jouini.

Exprimant sa fierté de cette distinction, Essma Ben Hamida considère ce prix comme étant un facteur précieux de motivation et d’encouragement aux 2 000 employés d’Enda Tamweel et Enda inter-arabe, à qui elle adresse sa reconnaissance et ses remerciements.

Source : communiqué.