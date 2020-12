Non au discours obscurantiste et haineux contre les femmes tunisiennes

Seifeddine Makhlouf et Mohamed Affes: les députés obscurantistes par ui le scandale arrive.

Nous publions ci-dessous une déclaration signée par des personnalités et des associations tunisiennes à l’étranger condamnant avec fermeté les propos obscurantistes et hostiles aux femmes du député islamiste Mohamed Affes.

Nous, Tunisiennes et Tunisiens à l’étranger, leurs associations et leurs soutiens, condamnons avec fermeté les propos obscurantistes, sexistes, misogynes et violents tenus le jeudi 3 décembre 2020 par le député de la coalition islamiste Al Karama, Mohamed Affes, dans l’enceinte du Parlement tunisien.

Ce député, censé défendre toutes les tunisiennes et tous les tunisiens et respecter la Constitution, a déversé sa haine contre les femmes tunisiennes et leurs acquis depuis l’indépendance et a revendiqué le fait de n’avoir comme référence que la «charia» en bafouant les valeurs républicaines.

Nous dénonçons également l’absence de réaction de la Ministre des femmes et du Président par intérim de la séance de l’ARP lors de son intervention.

Ce député a insulté tousles défenseurs d’un Etat civil et moderne et qui luttent pour les droits individuels et collectifsen les traitant de complice de l’Occident et de promoteurs de la débauche.

Nous continuons à défendre l’égalité complète entre les hommes et les femmes, ici en Tunisie, et le droit des femmes de disposer de leurs corps (avortement, droit du divorce…).

Nous appelons tous les responsables politiques à dénoncer ce discours et à entreprendre tous les recours,y compris judiciaires et levées d’immunité, contre les débordements au sein de notre Représentation nationale et les violences verbales et physiques qui se multiplient au sein de cette enceinte.

Associations signataires :

• ACDR : Arts et Cultures des deux Rives

• ADTF : Association Démocratique des Tunisiens en France

• AJC : Association Joussour de Citoyenneté

• ATF : Association des Tunisiens en France

• ATI-CDR : Association des Tunisiens de l’Isère Citoyens des Deux Rives, Grenoble

• Avenir Jeunes

• Cap Med

• Collectif 3C : Collectif Culture Création Citoyenneté

• CTF : Collectif de Femmes Méditerranéennes

• CFT : Collectif des Femmes Tunisiennes

• CITII : ComitatoDegliImmigratiTunisini in Italia

• CRLDHT : Comité pour le Respect des Libertés et des droits de l’Homme en Tunisie

• CVDT : Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – Begique

• Fawaçil : Association d’Etude de la Société et de la Pensée

• FTCR : Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives

• MCTF : Mouvement Citoyen des Tunisiens en France

• Le Pont de Genève

• REMCC : Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture

• UTAC : Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne



Personnalités :

• Abassi Mohieddine

• Abdelhamid Maha

• Abdessamad Hichem

• Affes Hafedh

• Allal Mourad

• Aloui Hakim

• Amara Ahmed

• Arbaoui Amel

• Ayouch Noureddine

• Baccouchi Nejib

• Bahri Moncef

• Bardi Houcine

• Ben Abdallah Fayçal

• Ben Ameur Ali

• Ben Ameur Hédia

• Ben Ameur Nadia

• Ben Hiba Tarek

• Ben Kraiem Hédi

• Ben MeftahTahar

• Ben Moussa Sassi

• Ben Said Mohamed

• Bensalem Abdellatif

• Benslama Fethi

• Bentaleb Tarek

• Ben Zineb Mehdi

• Bessis Sophie

• Bhar Mohamed

• Bouden Hajer

• Bouguerra Annie

• Bouguerra Larbi

• Chaabane Nadia

• Chebbi Mohamed

• Chenchabi Hédi

• Cherbib Mouhieddine

• Chokri Ali

• Dridi Mohsen

• El Fani Nadia

• El Hadj Ali Fethi

• El Kenzari Anouar

• Ellala Mohamed-Lakhdar

• Elloumi Chedly

• Faouel Raoudha

• Ferjani Chérif

• Ferjani Claudette

• Fourati Sarah

• Gadhoumi Mrad

• Gafsia Nawel

• Gafsia Moncef

• Gharbi Najla

• Gasdallah Syrine

• Hammami Aida

• Hammami Nader

• Hamrouni Mohamed

• Hejaiej Monia

• Horchani Abderrazak

• Houaichi Ali

• Houachia Hédi

• Jelloul Nacer

• Jendoubi Kamel

• Kharrat Najoua

• Khiri Mohamed

• Kitar Abderrazak

• Lhomel Jendoubi Edith

• Ltaief Wassila

• Matri Jalel

• Miled Najet

• Mizouni Najet

• Mosbah Mawaheb

• Msadek Cherif

• Nachi Mohamed

• Nagati Karima

• Najar Noureddine

• Novelli Annie

• Oueslati Ramzi

• Sanhouri Maher

• Selmi Youssef

• Senoussi Noureddine

• Smida Mohamed

• Sraieb Hédi

• Toukabri Tarek

• Zaidi Chedly