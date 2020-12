Cause animale : La municipalité de Tunis interdit définitivement l’abattage des chiens errants

La bonne nouvelle est tombée dans l’après-midi de ce vendredi 12 décembre 2020 : La municipalité de Tunis a décidé d’interdire définitivement l’abattage des chiens errants, un acte que la mairesse Souad Abderrahim avait qualifié de barbare tout en affirmant qu’elle s’oppose à cette pratique et en appelant la société civile appuyer le programme «Trap Neuter Release» (TNR).

Cette annonce, qui fera le bonheur des amis des animaux et de toutes les personnes qui luttent depuis des années pour la cause animale est une première en Tunisie, sachant que la ville de Tunis est dotée d’un centre de stérilisation et de vaccination depuis 2017 (clinique le Belvédère), et que la municipalité compte sur la société civile pour améliorer le programme TNR, ou pour toute autre proposition permettant de gérer la population canine, tout en assurant la sécurité des citoyens et en luttant contre la rage.

Le 3 décembre courant, Souad Abderrahim avait affirmé, dans une déclaration à Kapitalis, qu’elle ne participera pas à la campagne régionale d’abattage de chiens errants, en ajoutant qu’elle tend la main aux associations pour mettre en œuvre toute initiatives pouvant venir définitivement à bout à l’abattage de nos amis à quatre pattes.

