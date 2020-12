Initiative de dialogue national : L’UGTT appelle Saïed à accélérer sa prise de décision

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a expliqué que l’organisation syndicale attend toujours une réponse du président de la république, Kaïs Saïed, concernant l’initiative de dialogue national qui lui a été présentée il y a plus d’une semaine.

Dans une déclaration accordée au journal “Al-Maghreb”, dans son numéro de ce vendredi, 11 décembre 2020, Tahri a assuré que le chef de l’État doit se décider plus rapidement, soit par acceptation ou par rejet.

Et de développer : «Son acceptation des propositions de l’UGTT est une réaction préliminaire et ne reflète aucune position. L’UGTT souhaite une réponse claire et officielle. En cas de réponse par l’affirmative, elle entamera des négociations et des consultations pour former un comité de sages et mettre en place une feuille de route», soulignant que la situation ne permet pas de retarder la prise de toute mesure pouvant contribuer à sauver le pays.

C. B. Y.