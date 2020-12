Fathi Layouni force le siège de la LTDH au Kram et le remplace par une organisation coranique

Partagez 5 Partages

La Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) a annoncé que son siège au Kram a été forcé et que les serrures ont été changées par le maire Fathi Layouni, pour être remplacé par une organisation coranique : «Nous n’avons pas été informés de cette décision et tout ce qui se trouvait à l’intérieur de notre local a été transporté vers une destination inconnue !», déplore la LTDH.

«Nous avons été alertés, aujourd’hui, vendredi 11 décembre 2020, d’une agression immorale, inhumaine et illégale de Fathi Layouni, maire du Karm», indique la LTDH dans son communiqué en expliquant, que ledit local a été mis à sa disposition par le conseil municipal de cette ville de la banlieue nord de Tunis et inauguré par le maire lui-même.

«Le local été forcé en présence d’un huissier et sans même nous prévenir», déplore encore la LTDH, en ajoutant : «Nous ne sommes pas surpris par ce comportement barbare du dénommé Fathi Layouni, qui s’est souvent illustré par des violations insensées contre les personnes et contre le pays qui ne peuvent qu’exprimer un état de schizophrénie irréversible et qui sont le résultat de l’état d’impunité» .

La Ligue indique aussi qu’elle fait porter la responsabilité légale de cet abus, qualifié «d’agression barbare contre l’organisation et son symbole historique», au maire du Kram ainsi qu’au huissier qui l’accompagnait.

De son côté, la mairie du Kram a annoncé, dans un communiqué, qu’en date du 10 décembre (coïncidant avec la Journée internationale des droits de l’Homme) que M. Layouni a remis les clés du nouveau siège de la Branche de l’éducation coranique d’Al-Zaitouni, qui a été inspecté par le cheikh Mounir El-Kamanter, en vue de son ouverture dans les prochains jours…

Y. N.