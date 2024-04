Élections-FTF : Me Bessadok réagit au rejet de la liste de Zied Tlemçani

L’avocat Taieb Bessadok a réagi au rejet de la liste de Zied Tlemçani annoncé, dans la soirée de ce mardi 30 avril 2024, par le comité électoral indépendant au sein de la de la Fédération tunisienne de football (FTF)

Le comité électoral a décidé de rejeter les listes de Jalel Ben Tekaya et Zied Tlemçani, en affirmant que cette décision a été prise car les listes ne répondent pas aux conditions mentionnées dans l’article 36, paragraphe 1, alinéa 4 du statut de la FTF.

Réagissant à cette annonce Me Taieb Bessadok a évoqué « un scandale », en expliquant que l’alinéa 4 de l’article 36 dans son premier paragraphe relatif à l’éligibilité de la candidature, stipule que le candidat « doit avoir un bulletin N°3 vierge ou, tout au plus contenant un jugement n’allant pas au delà de 3 mois de prison ferme, ou de 6 mois avec sursis ».

Ce que, selon l’avocat, Zied Tlemçani a bien présenté dans son dossier de candidature : « Le bulletin N°3 a été délivré par un ministère souverain et via demande en ligne, et il a été obtenu comme tout citoyen l’obtient par courrier express, et ce, selon les démarches indiquées sur le site de la Poste tunisienne », a-t-il commenté en illustrant son post par le B3 dudit candidat, où il est bien mentionné que son bulletin N°3 est vierge

Notons que suite au rejet des listes précitées ainsi que de celle de Wassef Jlaiel, l’Assemblée générale élective, initialement prévue le 11 mai 2024, est finalement annulée.

Y. N.