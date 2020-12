Investissement : Mémorandum d’entente entre la TIA et Novation City

L’Instance tunisienne de l’investissement (Tunisian Invesment Authority, TIA), représentée par son président, Beligh Ben Soltane, et le Pôle de compétitivité de Sousse, Novation City, représenté par son directeur général, Hichem Turki, ont signé un mémorandum d’entente, jeudi 10 décembre 2020, à Sousse.

Les deux parties visent à travers cet accord de conjuguer leurs efforts pour la promotion de l’investissement et la facilitation de l’implantation des projets d’investissement en Tunisie et d’établir une étroite collaboration pour le soutien des investisseurs tunisiens et étrangers pour la concrétisation de leurs projets.

Le présent mémorandum d’entente définit le cadre général pour l’instauration d’un partenariat entre la TIA et Novation City en matière d’appui aux investisseurs ainsi que les dispositifs et les actions nécessaires pour la concrétisation de ce partenariat.

Des actions de partenariat seront développées autour de l’échange de publications respectives et d’informations statistiques relatives à l’investissement, la préparation et la promotion de propositions de valeur autour des filières objets du domaine d’activités de Novation City (mécatronique : mécanique, électronique, automatique et informatique…); l’organisation commune des manifestations économiques et des rencontres d’affaires (BtoB, porte à porte…) au niveau national et international; l’accompagnement personnalisé des investisseurs tunisiens et étrangers pour la facilitation de l’implantation des nouveaux projets d’investissement et l’extension des activités des sociétés déjà établies; l’échange d’expertise et de savoir-faire en matière d’appui à l’investissement, d’accompagnement des investisseurs ainsi que de partage de bonnes pratiques dans le domaine de sourcing des investisseurs.

I. B.