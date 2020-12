Pr Mohamed Gharbi élu membre associé à l’Académie vétérinaire de France

«Avec beaucoup de fierté, nous annonçons que l’honorable Professeur Mohamed Gharbi a été élu à l’unanimité en tant que membre associé à l’Académie vétérinaire de France», annonce ce samedi 12 décembre 2020, l’École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet (ENMV Tunisie)

L’ENMV qui a félicité le professeur a rappelé, à l’occasion son parcours, en précisant que Mohamed Gharbi, lauréat de la 5e année, de l’École de Sidi Thabet (1995), est depuis décembre 2010, maître de conférences hospitalo-universitaire en parasitologie, maladies parasitaires et zoologie appliquées à l’École nationale de Médecine vétérinaire de Sidi Thabet, et Professeur hospitalo-universitaire en parasitologie vétérinaire, depuis 2017.

Mohamed Gharbi, qui a décroché un diplôme d’études approfondies en biologie moléculaire des micro-organisme en 1997, à la Faculté des sciences de Tunis est également médecin vétérinaire spécialiste en microbiologie (2002), docteur de l’Institut Polytechnique de Toulouse (2006) et membre du comité éditorial de Preventive Veterinary Medicine (Ed. Elsevier) et de Veterinary Medicine and Science (Ed. Wiley)

Après plus de 120 articles internationaux publiés, Pr Gharbi a également publié 5 livres : « Mes conseils pour publier un article scientifique« , « Mes conseils pour mieux utiliser Mendeley« , « Aide-mémoire de parasitologie vétérinaire », « Les strongyloses digestives des petits ruminants » et « Mes conseils pour réussir sa carrière scientifique ».

Ce dernier livre a d’ailleurs été primé par l’Académie vétérinaire de France, pour sa qualité et son intérêt pour les confrères vétérinaires, avait annoncé la Direction générale des services vétérinaires, le 26 novembre dernier, en félicitant le Pr tunisien «pour ses performances et son engagement».

Notons que l’Académie vétérinaire de France a pour but d’étudier tous les sujets relatifs aux domaines scientifiques, techniques, juridiques, historiques et éthiques où s’exercent les compétences du vétérinaire, de contribuer à la diffusion des progrès des sciences et au perfectionnement des techniques, de conseiller et de développer les relations techniques et scientifiques, nationales ou internationales entre les vétérinaires et les autres acteurs des sciences de la vie et de la santé.

Y. N.