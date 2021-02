Ariana : Le président Saïed à la rencontre des citoyens

Le président de la république Kaïs Saïed a effectué une visite aujourd’hui, mardi 9 février 2021, au gouvernorat de l’Ariana, où il a rencontré des citoyens et écouté leurs revendications.

Le chef de l’Etat s’est notamment rendu au souk, où des jeunes ont exprimé leur inquiétude par rapport à la situation économique, tout en appelant au développent et à l’emploi. Ils l’ont par ailleurs remercié de s’être déplacé pour les écouter, tout en lui exprimant leur soutien : «tant qu’il lutte contre la corruption et s’engage à faire respecter la loi».

Des chauffeurs de taxi de l’Ariana, ont pour leur part présenté au président les difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir leur licence d’exploitation leur permettant de travailler : «Merci de venir jusqu’à nous pour nous écouter. Aucun chef n’a été à l’écoute de son peuple et nous sommes fiers de vous soutenir monsieur le président», a lancé l’un d’entre eux. Et au président de répondre qu’il s’engage à toujours respecter ses principes et ses engagements envers le peuple.

Kaïs Saïed, qui s’est également rendu cet après-midi à la Cité Olympique d’El Menzah, avait, rappelons-le effectué une visite, la semaine dernière à l’Avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis

De nombreux citoyens lui avaient alors demandé de dissoudre le parlement…

Y. N.