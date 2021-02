«Des députés Ennahdha vont signer la motion de retrait de confiance à Ghannouchi», affirme Fayçal Tebini

«Des députés du parti Ennahdha vont signer la motion de retrait de confiance au président de l’Assemblée Rached Ghannouchi que nous préparons actuellement», a affirmé, ce mardi 9 février 2021, le député Fayçal Tebini (Voix des Agriculteurs).

Dans une déclaration aux médias, le député a précisé que les élus Ennahdha, qui veulent signer cette motion émise par des indépendants, estiment que le chef de leur parti ne peut plus gérer le parlement et ne sont pas satisfaits de son rendement.

«Ils souhaitent le protéger en l’écartant de la présidence de l’Assemblée. D’ailleurs nous n’avons pas une dent contre Rached Ghannouchi, mais nous visons à confier la présidence de l’Assemblée à un autre personne, capable de gérer, d’éviter les conflits, les tiraillements et les connivences. On veut le libérer de la souffre qu’il s’impose et qu’il nous impose», a-t-il expliqué.

Fayçal Tebini estime également que cette motion est différente de celle qui a été rejetée en juin dernier : «Les choses ont évolué depuis ! Le sang n’avait pas coulé au sein du parlement, les lois n’avaient pas été bloquées et il n’était pas non plus question d’un bars de fer pour un remaniement ministériel»

Le député s’est ensuite adressé à Rached Ghannouchi : «Ton compagnon de route Abdelffattah Mourou, a lui même avoué dans une déclaration au médias que vous ne parvenez pas à gérer l’Assemblée et que vous en avez perdu le fil, comme il a si bien dit. J’en appelle à votre sens du patriotisme et vous invite à signer vous aussi cette motion».

Y. N.