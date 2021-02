L’adhésion des professionnels tunisiens à la transformation digitale est encore faible

Partagez 0 Partages

Au regard des statistiques sectorielles, l’adhésion du tissu professionnel tunisien à la numérisation et la transformation digitale reste relativement faible, d’où la nécessité de penser à des solutions incitant nos professionnels à s’intégrer dans ce processus.

Par Taoufik Halila *

Suivant les dernières statistiques en Tunisie et jusqu’au troisième trimestre 2020, le nombre des abonnements professionnels (sociétés, entités forfaitaires et professions libérales) à la data fixe est de 86.000 dont 37.000 à l’ADSL (26.000 abonnements à travers des FSI privés et 11.000 abonnements à travers des FSI publiques), 2.300 au VDSL, 19.000 à la fibre optique et le reste à d’autres technologies.

Concernant la data mobile, et au troisième trimestre 2020 le nombre d’abonnements professionnels est de 1.208.000 dont 109.000 sur clés 3G/4G.

Il est à noter qu’en Tunisie, il y a à peu près 734.000 patentes professionnelles dont 136.000 pour des sociétés, 414.000 pour des entités forfaitaires et 184.000 pour des professions libérales.

La culture numérique encore à la traîne

L’analyse rapide de ces chiffres et en particulier celui relatif aux abonnements ADSL, VDSL et fibre optique nous indique la faible adhésion de notre tissu professionnel à la numérisation et la transformation digitale, ce qui nous incite à bien penser à des solutions qui devraient pousser nos professionnels à s’intégrer dans ce processus.

Parmi les solutions à ce sujet, nous proposons à l’équipe chargée de préparer le plan Tunisie digitale 2021-2025 de prendre en considération ces données et d’étudier la création d’un mécanisme spécial (incitations financières et fiscales) pouvant encourager les professionnels à inculquer la culture numérique et entrer pleinement dans un nouveau paradigme afin de moderniser leurs outils et moyens de production et ne pas perdre le défi de la compétitivité internationale.

* Président de la Chambre nationale des intégrateurs des réseaux télécoms (Utica).

Articles du même auteur dans Kapitalis: