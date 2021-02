Blocage lié au remaniement ministériel : La solution doit être politique, selon les experts en droit ayant rencontré Mechichi

Les experts en droit accueillis mercredi 10 février 2021 par le chef du gouvernement Hichem Mechichi ont été unanimes sur le fait que la solution au blocage lié au dernier remaniement ministériel doit être politique.

C’est ce qu’a fait savoir Haykel Ben Mahfoudh, professeur de droit à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, dans une déclaration médiatique donnée à l’issue de la rencontre.

Rappelons que Mechichi a sollicité les conseils de ces experts suite au refus du président de la république, Kaïs Saïed, d’accueillir les nouveaux ministres qu’il a désignés car certains d’entre eux sont soupçonnés de corruption.

Ben Mahfoudh a affirmé, au micro de Mosaïque FM, que des solutions techniques sont possibles, mais que selon quelles ne garantiront pas la continuité de l’État ni un rapport harmonieux entre les deux chefs du pouvoir exécutif en conflit, Saïed et Mechichi.

Le juriste a ajouté que lors de cette réunion, des options qui devraient assurer un niveau minimum de stabilité ont été discutées, soulignant que dans tous les cas, il n’est pas possible de créer un précédent juridique qui s’écarte du cadre constitutionnel, et que la médiation et la poursuite des négociations ont été proposées pour parvenir à une solution adéquate.

