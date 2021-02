Bourse de Tunis : Baisse des revenus des sociétés de distribution et des télécoms en 2020

Dans une note publiée le 4 février 2021 sur l’«Evolution des indices et des revenus des sociétés cotées 2020 vs 2019», la Bourse de Tunis annonce que les secteurs de la distribution et des télécommunications ont connu les plus fortes baisses de revenus en 2020.

En Tunisie, comme dans beaucoup d’autres pays, en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 et des perturbations qu’elle a provoquées sur le plan économique, seules les entreprises des biens de consommation et celles du secteur financier ont amélioré leurs revenus globaux au terme de l’année 2020. Le reste des sociétés réparties dans 7 secteurs d’activité ont affiché un chiffre d’affaires global en baisse.

En 2020, les plus fortes baisses de chiffre d’affaires ont été enregistrées dans le secteur des services aux consommateurs (-29,2 %) et celui des télécommunications (-21,9 %), indique la note de la Bourse de Tunis retraçant l’évolution des revenus des sociétés cotées au 31 décembre 2020.

Les 3 sociétés cotées du secteur des télécommunications, Servicom, Sotetel et Tawasol Group Holding et ont affiché des revenus négatifs en baisse de, respectivement, -42,7%, -27,9% et -2,6% en 2020.

Dans le segment des services aux consommateurs, 5 enseignes de grande distribution sur les 8 cotées en bourse ont affiché des revenus en baisse contre 3 autres qui ont amélioré leurs chiffres d’affaires.

Cette baisse de revenus s’inscrit dans un contexte plus large de baisse de 8,1% du revenu global des 48 entreprises cotées, tous secteurs confondus, au terme de l’année 2020. Cette situation est imputable aux méfaits de la crise sanitaire liée à la Covid-19.