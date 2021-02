Le député Al-Karama Saoudi, risée de la toile après avoir proposé «une escale d’un quart d’heure à Tabarka pour les vols internationaux»

Le député Al-Karama reçu le 29 janvier par la Pdg de Tunisair.

Le député de la coalition islamiste Al Karama, Nidhal Saoudi estime que pour résoudre les problèmes liés au tourisme et redonner vie à l’aéroport de Tabarka-Aïn Draham, «il serait intéressant d’y imposer une escale d’un quart d’heure pour les vols internationaux. S’il y a des voyageurs ils pourront ainsi monter à bord, sinon l’avion poursuivra sa route», a-t-il dit hier à l’Assemblée, devenant la risée de la toile...

Les députés Al-Karama ne cessent de nous étonner, après le remède bio contre le coronavirus présenté par Seifeddine Makhlouf, c’est autour de son collègue Nidhal Souadi de nous surprendre, au risque d’être moqué sur les réseaux sociaux où les internautes ont préféré rire pour ne pas pleurer du niveau de «ces chers élus» du peuple.

Ils ont notamment publié des vidéos et des photos pour se moquer du niveau du député, et ont notamment proposé d’ouvrir des restaurants méchouis à l’aéroport ou encore d’écrire sur les avions tunisiens: «Louage (transport inter-régional) Saoudi à votre service», et autres railleries auxquelles le députés répondra ce mercredi 10 février 2021 : «mourrez de votre rage et je vous répondrai au moment voulu»…

Rappelons que Olfa Hamdi, Pdg de la compagnie aérienne tunisienne Tunisair avait reçu Nidhal Saoudi, le 29 janvier dernier, «pour discuter de la situation de l’aéroport de Tabarka et des mesures à prendre pour qu’il reprenne son activités», selon un post publié par le député, où il lui a exprimé son soutien en lui souhaitant de réussir dans sa nouvelle mission.

Y. N.