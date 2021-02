Tunisie : Kaïs Saïed se réunit avec des députés de différents blocs

Partagez 0 Partages

Si on en croit Mosaïque FM, le président de la république, Kaïs Saïed, a demandé à rencontrer quelques députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), ce mercredi 10 février 2021.

Les élus invités au palais de Carthage sont, d’après la même source : Samir Dilou et Naoufel Jemli du mouvement Ennahdha ; Samia Abbou, Hichem Ajbouni et Nabil Hajji du Courant démocrate ; Zouhaïr Maghzaoui et Haykel Mekki du mouvement Echaâb ; Mustapha Ben Ahmed de Tahya Tounes ainsi que les indépendants Hatem Mliki et Khaled Gassouma.

Bien que l’objet de la rencontre n’ait pas été précisé, il est probable que celle-ci portera sur LE sujet politique du moment, à savoir le refus du chef de l’État d’accueillir les nouveaux ministres nommés par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et approuvés par le Parlement sur lesquels pèsent des soupçons de corruption.

Ce qui est marquant c’est que la plupart des élus convoqués font partie de l’opposition, à l’exception de Ben Ahmed, Dilou et Jemli qui ne sont pas connus pour leur hostilité envers Saïed. Samir Dilou a même invité les ministres controversés à se retirer.

En revanche, aucun député de la colition Al-Karama ni de Qalb Tounes n’ont été invités.

Cela est révélateur de la personnalité du chef de l’État qui n’apprécie vraisemblablement dialoguer avec «ses adversaires».

C. B. Y.