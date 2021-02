Tunisie : Prix du meilleur médecin dans le monde arabe pour Pr Ali Saad

Professeur Ali Saad, chef du service de cytogénétique et de biologie de la reproduction, au CHU Farhat Hached à Sousse, vient de recevoir le Prix du meilleur médecin dans le monde arabe, annonce le ministère de la Santé, ce jeudi 11 février 2021.

«C’est avec fierté que le ministère de la Santé félicite Pr Saad, au nom de tous ses agents et cadres et au nom du ministre Dr Faouzi Mehdi», lit-on dans le communiqué du département de la santé.

Ce prix a été décerné au chef du service de cytogénétique et de biologie de la reproduction, pour ses succès et ses efforts continus pour l’appui de la formation et des recherches dans ce domaine, ajoute la même source.

Y. N.