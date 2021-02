WikiGap Challenge Tunisia 2021 pour «féminiser» l’information sur Wikipédia

Pour la Journée internationale de la femme, Wikimédia Tunisie, Vermeg et l’ambassade de Suède à Tunis lancent pour la 3e fois le #WikiGap_Challenge.

WikiGap est une initiative suédoise visant à mettre fin à la disparité entre les genres sur cette encyclopédie. Des participants du monde entier se rassemblent pour «féminiser» l’information qui se trouve sur Wikipédia

En Tunisie, le challenge est organisé du 8 février jusqu’au 8 mars 2021 pour célébrer la Journée internationale de la femme. Il s’agit d’un concours ouvert à toutes et à tous, qui permet d’alimenter, en langues arabe et française, les pages dédiées aux femmes tunisiennes, à leurs réalisations et aux figures féministes qui ont milité pour leurs droits.

Wikipédia, rappelons-le, est le plus grand ouvrage de référence en ligne du monde. Son pouvoir et son contenu influent sur notre connaissance et notre perception du monde et pourtant la place de la femme y est malheureusement fort timide!

En effet, les biographies de femmes et projets menés par des femmes constituent près de 20 % uniquement de l’ensemble des pages et entre 74 et 90% du contenu de la version en langue anglaise de Wikipédia a été créé par des hommes. Ceci doit changer ! D’où l’intérêt de cette initiative.