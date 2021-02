Qalb Tounes : «Soutien total à Mechichi, qui détient les preuves de l’intégrité des ministres proposés»

Qalb tounes a réitéré, ce vendredi 12 février 2021, «son soutien total» au chef du gouvernement Hichem Mechichi, en affirmant que celui-ci, détient «les preuves de l’intégrité des ministres proposés».

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau politique, le parti de Nabil Karoui, a réaffirmé sa confiance à Hichem Mechichi pour «établir un État de droit et poursuivre le chemin de la transition démocratique, afin de faire face aux défis auxquelles la Tunisie est confrontée».

Qalb Tounes s’est par ailleurs dit pour la stabilité politique et a appelé, dans ce sens, les différentes parties à éviter les tiraillement et à privilégier le dialogue pour «trouver des solutions adéquates et mettre fin à la crise actuelle».

Rappelons que le président de la république, Kaïs Saïed, s’oppose à la prestation de serment de 4 ministres parmis les 11 proposés par Qalb Tounes et Ennahdha au chef du gouvernement et qui ont obtenu la confiance au parlement, et ce, à cause de soupçons de corruption et de conflits d’intérêts.

Y. N.