Tunisie : Appel pour permettre «l’accès équitable aux vaccins des populations palestiniennes»

Un groupe d’organisations, d’associations et de personnalités de la société civile tunisienne a lancé, aujourd’hui, vendredi 12 février 2021, un appel à l’opinion publique internationale pour faire pression sur les autorités occupantes israéliennes qu’elles permettent «l’accès équitable aux vaccins des populations palestiniennes des territoires occupés». Nous reproduisons ci-dessous le texte de l’appel et la liste de ses premiers signataires.

Considérant les conventions internationales et notamment la IVème Convention de Genève relative à la protection des personnes sous occupation;

Connaissant le nombre important de prisonniers politiques Palestiniens incarcérés dans les prisons israéliennes surchargées et ne garantissant pas les conditions de prévention et d’hygiène en particulier pendant cette période de pandémie du Covid 19;

Tenant compte du fait que les autorités d’occupation ont exclu les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza et les prisonniers politiques de la campagne actuelle de vaccination contre la Covid-19;

Les personnes, associations, syndicats et collectifs associatifs tunisiens, signataires :

dénoncent la non application des autorités d’occupation de leurs obligations internationales en matière de protection sanitaire des Palestiniens des territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza ;

stigmatisent la politique raciste et d’apartheid en matière de vaccination anti-Covid en limitant la vaccination aux colons israéliens en territoires occupés et aux gardiens des prisons israéliennes ;

exigent des autorités occupantes de permettre l’accès équitable aux vaccins des populations palestiniennes des territoires occupés;

appellent les Etats épris de justice et de liberté et les organisations internationales à dénoncer ces attitudes qui violent les droits humains les plus élémentaires du vaillant peuple Palestinien sous occupation.

Première liste des signataires

Associations et organisations signataires :

Association Tunisienne de Défense du Droit à la Santé;

Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme;

Association Tunisienne de Défense du Secteur Public de la Santé et des Droits de ses Usagers;

Association Tunisienne de Défense des Droits de l’Enfant;

Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux;

Association Tunisienne des Femmes Démocrates;

Bawsala;

Beity;

Ligue des Électrices Tunisiennes;

Aswat Nissa;

Réseau Rawsa Mena pour le droit a l’avortement sécurisé;

Association des Femmes pour l’Égalité et le Développement à Douz;

Association Tunisienne de Santé Reproductive de Tataouine;

Association Femmes Pour la Citoyenneté et le Développement;

Société Tunisienne des Maladies Respiratoires et d’Allergie;

Observatoire National des Inégalités Sociales de Santé;

Alliance Internationale des Habitants;

Association Citoyenneté, Développement, Cultures & Migrations Des Deux Rives;

Association Arts et Cultures des deux Rives;

Association Création et Créativité pour le Développement et l’Embauche;

Tunisian Forum for Youth Empowerment;

Nachaz-Dissonances;

Association Tunisienne Pour les Droits et les Libertés;

Association Maghrébine pour la Sécurité Sanitaire des Aliments;

Association Tunisienne de Psychologie de la Santé;

Association Tunisienne de Promotion de la Citoyenneté;

Association Bizerte Cinéma;

Association Femmes et Dignité;

Association Médicale Tuniso-Palestinienne;

Association locale de promotion des handicapés de Fouchana;

Association de développement médical continu des médecins de la santé publique de Ben Arous.

Personnes signataires:

Docteur Belgacem Sabri

Professeur Ahlem Belhaj

Professeur Skander Mrad

Professeur Agnès Hamzaoui

Docteur Moez Cherif

Docteur Abdelwahed El Abassi

Professeur Zahra Marrakchi

Professeur Nabiha Borsali-Falfoul

Professeur Hajer Aounallah Skhiri

Docteur Abdelkrim Zemzari

Docteur Béchir Boussalmi

Madame Soha Ben Slama

Madame Henia Ochi

Monsieur Béchir Bouaziz

Docteur Jaouhar Mzid

Monsieur Jamel Msallem

Docteur Moncef Belhaj Yahia