Affrontements entre deux clans à Aïn Skhouna : Sept autres suspects écroués pour meurtres

Le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Médenine a décidé de poursuivre 7 autres personnes dans le cadre de l’enquête menée suite aux affrontements à Aïn Skhouna ayant opposé, les 12 et 13 décembre 2020, deux clans de Béni Khedache (Médenine), et de Douz (Kébili), et ayant fait 2 morts et une cinquantaine de blessés.

Ainsi, il a émis,ce samedi 13 février 2021, quatorze 14 mandats de dépôt contre 7 personnes (deux mandats par prévenu) : pour meurtre avec préméditation de Hedi Kardaoui et Salah Yahiaoui, ainsi que pour détention d’arme à feu sans permis.

Rappelons que 5 autres suspects avaient été poursuivis, en janvier dernier, pour les mêmes faits, ce qui porte le nombre de détenus dans cette affaire à 12.

Cette affaire sanglante avait éclaté le 13 décembre dernier, à Aïn Skhouna, où deux clans (au moins 1.000 personnes) se sont disputés cette zone, durant 3 jours, faisant usage de bâtons, de jets de pierres, de chiens, ainsi que de fusils de chasse.

Cette bagarre générale s(‘est soldé par deux décès et des blessés dans les deux clans.

Y. N.