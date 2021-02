Ettakatol rend hommage au militant et universitaire Faouzi Bellalouna, emporté par le coronavirus

Partagez 0 Partages

Le parti Ettakatol a annoncé ce samedi 13 février 2021, le décès de l’ancien membre de son conseil national, le militant et universitaire Faouzi Bellalouna, après une lutte contre le coronavirus.

«Aujourd’hui, notre compagnon, camarade et ami, ancien membre du conseil national, le professeur Faouzi Balalouna est décédé après une longue lutte contre cette épidémie. Aujourd’hui, nous quitte l’une des plus belles plumes d’Ettakatol l’un des militants les plus anciens et les plus sincères», déplore le parti en ajoutant que le défunt a passé sa vie à lutter contre la dictature, la tyrannie : «Il a vécu avec nous les batailles de la liberté, le déclenchement de la révolution, les batailles de la constitution et de la transition politique … Il a laissé une empreinte indélébile au sein du parti et dans nos cœurs».

«Faouzi a laissé dans l’Histoire du parti, ses écrits (il avait collaboré avec le journal d’Ettakatol « Mowatinoun »), des souvenirs d’un militant sincère… Il a laissé dans nos cœurs une douleur profonde et une tristesse immense», ajoute encore Ettakatol, en présentant ses condoléance à la famille du défunt, ses amis, ses camarades et tous ceux qui l’on connu.

De nombreux militants ont rendu un dernier hommage à Faouzi Bellalouna, décrit comme «un homme entier, droit, humble, qui s’est toujours battu contre la dictature, l’injustice et la censure et qui restera vivant dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu».

Y. N.