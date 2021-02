Le père de Manar appelle à l’aide pour retrouver sa fille, souffrant d’un handicap mental, disparue à Borj Cedira

Manar Hammami, jeune fille souffrant d’un handicap mental, âgée de 20 ans est portée disparue depuis 2 jours. Son père appelle à l’aide pour la retrouver.

La jeune fille a quitté le domicile familial, situé à Borj Cédria (sud de Tunis) et n’a plus donné signe de vie, explique Mohamed Ali Hammami, dans une declaration, ce samedi 13 février 2021, à Kapitalis, en précisant que sa fille portait le jour de sa disparition un survêtement pour homme de couleur noire.

Le père a alerté la police et effectue des recherches depuis le 11 février, mais en vain. Il a également lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, tout en affirmant que des témoins l’ont contacté, affirmant l’avoir vue à l’Ariana.

Mohamed Ali Hammami s’est rendu à l’Ariana aujourd’hui et a cherché sa fille, mais sans résultat en affirmant qu’un restaurateur de l’Ariana affirme également l’avoir vue et qu’elle lui a demandé à manger, en disant qu’elle était sans famille et qu’elle n’avait pas où habiter.

Toute personne pouvait aider à la retrouver est priée de contacter sa famille au : 21.634.940.

Y. N.