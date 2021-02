Saint Valentin : Dr Siala joue du violon pour les patients Covid, à l’hôpital Hédi Chaker de Sfax (Vidéo)

«À l’occasion de la Saint Valentin, j’ai voulu jouer pour les patients hospitalisés à l’unité Covid, pour partager avec eux un moment de joie. C’est mon devoir en tant que médecin et artiste, car le traitement le plus important c’est l’espoir», écrit Dr Mohamed Salah Siala, qui a offert ce joli cadeau en ce 14 février 2021, aux patients de l’hôpital Hédi Chaker à Sfax.

«Si Dieu le veut, le coronavirus sera mort et demain sera meilleur», ajoute le généreux médecin et artiste, au grand bonheur des patients et de ses confrères.

La vidéo de ce moment de joie et de partage où Dr Siala a joué « Taht el yasmina fi Elil » de Hedi Jouini, a été diffusée sur les réseaux sociaux, en ce jour où l’on fête l’amour dans le monde, et les internautes n’ont pas manqué de remercier le médecin pour sa générosité et pour cette délicatesse, d’avoir pensé aux patients qui luttent contre la pandémie.

«Là où il y a de l’amour, il y a de la vie!», ont-ils notamment commenté, en souhaitant prompt rétablissement aux malades et en remerciant le jeune médecin et tous les soldats en blouses blanches qui luttent courageusement contre la pandémie, depuis déjà un an.

«La joie et les larmes que j’ai vues dans les yeux des patients me suffisent ❤️», a-t-il généreusement commenté pour sa part.

Voir la vidéo : https://www.facebook.com/mohamed.salah.siala.officiel/videos/4285114128183850/

Y. N.