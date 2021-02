Mohsen Marzouk : «Rached Ghannouchi veut une 3e république, mais à la façon des Frères musulmans»

Le président de Machrouu Tounes, Mohsen Marzouk, a déploré, ce lundi 15 février 2021, sur Mosaïque FM, la crise politique que vit actuellement la Tunisie, assurant que le perdant principal sera le peuple tunisien.

«Toutes les parties politiques mènent une bataille politique perdue, et le peuple tunisien en est le plus grand perdant», a-t-il déclaré, regrettant le fait que selon lui, personne n’essaye de trouver une solution.

Marzouk a, par ailleurs, estimé que le gouvernement Mechichi n’est plus indépendant et qu’il est dirigé par Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et surtout du mouvement Ennhahda, principale composante de la ceinture politique du chef du gouvernement.

«Rached Ghannouchi, qui était contre le changement de régime, appelle désormais à un système parlementaire, voulant dire à travers cela une troisième république, mais à la manière des Frères musulmans», développe l’ancien secrétaire général de Nidaa Tounes.

C. B. Y.