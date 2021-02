Oussama Khlifi s’exprime sur le limogeage des cinq ministres par Hichem Mechichi

Oussama Khlifi, président du bloc parlementaire Qalb Tounes, parti soutenant le chef du gouvernement Hichem Mechichi, estime que le limogeage des cinq ministres annoncé ce lundi 15 février 2021 est «une bonne décision, qui est sur la bonne voie», a-t-il dit.

Pour le dirigeant Qalb Tounes, le limogeage des cinq ministres décidé par Mechichi, alors que le remaniement ministériel est bloqué depuis 3 semaines, vise à «améliorer la performance du gouvernement afin d’assurer la continuité de l’État», a-t-il justifié, dans une déclaration à Mosaïque FM.

«Il est plus que nécessaire d’instaurer, dans les meilleurs délais la Cour constitutionnelle», a-t-il encore ajouté, estimant que cela mettra fin aux conflits, cette cour étant exclusivement habilitée à interpréter les textes constitutionnels.

Depuis le 26 janvier dernier les onze nouveaux ministres qui ont obtenu la confiance de l’Assemblée, dans le cadre du remaniement ministériel proposé par à Hichem Mechichi par les partis le soutenant à l’instar de Qalb Tounes et d’Enanhdha, est bloqué à cause du refus du chef de l’Etat Kaïs Saîed de permettre à 4 d’entre eux de prêter serment, et ce pour des suspicions de corruption et de conflits d’intérêts.

Le président Saïed a par ailleurs critiqué ce remaniement, en affirmant qu’il a été opéré dans le seul but de répondre aux intérêts de partis politiques et non pour ceux du pays.

Quant à Hichem Mechichi, qui a refusé de changer ces ministres controversés, il a consulté le tribunal administratif, qui lui a répondu, jeudi dernier, que la constitution prévoit la compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle en matière de contrôle des textes de loi.

Deux jours après, il a envoyé une autre correspondance pour consulter, sur ce même sujet, l’Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.

Puis, ce matin, il a annoncé le limogeage de 5 ministre en précisant que l’intérim sera assuré par d’autres ministres et des secrétaires d’État…

Contrairement à Oussama Khlifi, Zouhaier Maghzaoui (Bloc démocratique), estime de son côté, que le limogeage des cinq ministres décidé, ce matin, ne fera qu’aggraver la situation, tout en accusant Hichem Mechichi de poursuivre sa fuite en avant, au lieu de chercher des solutions pour mettre fin à la crise.

