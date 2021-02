Sortie du podcast « Ma vie en VF » à l’occasion du Sommet de la Francophonie en Tunisie

A l’occasion du 18e Sommet de la Francophonie qui se tiendra vers la fin de cette année 2021 en Tunisie, l’Institut Français de Tunisie (IFT) annonce la sortie du projet de podcast « Ma vie en VF » autour du rapport des tunisiens à la Francophonie.

Initialement prévu d’avoir lieu l’année dernière à Tunis, le 18e Sommet de la Francophonie se tiendra finalement au mois de novembre 2021 à l’île de Djerba, sur une initiative de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et du président de la république Kaïs Saïed.

A cette occasion, et dans le cadre du programme d’appui aux contenus et nouveaux formats francophones dans les médias, la directrice de l’IFT Sophie Renaud a annoncé la création d’une série de podcasts autour de la Francophonie, intitulée « Ma vie en VF ».

Produit par Tunisia Podcast et par la journaliste et animatrice culturelle Raouia Khedher, ce nouveau projet sera l’occasion de partager des conversations, des témoignages et des récits de personnalités tunisiennes sur leur rapport à la langue française. Le podcast sera diffusé à raison de deux épisodes par mois sur les réseaux sociaux de l’IFT, ainsi que sur les différentes plateformes de diffusion internationales (Spotify, Google podcast, Apple podcast …).

Fawz Benali