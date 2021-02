Coopération : une délégation de Business France reçue à l’Utica

Une séance de travail entre des responsables de l’Utica et une délégation de Business France s’est tenue le 16 février 2021 sous la présidence de Samir Majoul, président de la centrale patronale.

La délégation de Business France était conduite par Michel Bauza, directeur Afrique du Nord de Business Franceet et était composée d’experts sectoriels de différentes filières économiques.

La réunion s’est déroulée en présence de Hichem Elloumi, vice-président de l’Utica, et président du Comité des chefs d’entreprises Tunisie-France, Naceur Jeljeli, membre du bureau exécutif et président du Conseil des fédération, Kais Sellami, membre du bureau exécutif et président de la Fédération nationale du numérique, Abdesselem El Oued, membre du bureau exécutif, Chiheb Slama, président de la Fédération nationale de l’agroalimentaire, et Ali Kanzari, président de la Chambre syndicale des intégrateurs photovoltaïques

À l’ordre du jour de cette réunion figurait notamment la discussion de nouvelles opportunités offerts à la coopération tuniso-française et en particulier la présentation des événements et manifestations qui seront organisés par Business France au cours de l’année 2021, notamment dans les filières industrielles cleantech, agrotech, art de vivre et santé, technologie et services.

M. Majoul a souligné que la Tunisie a initié son ouverture sur le monde depuis 1972 et que les relations bilatérales datent de plusieurs siècles. Il a ajouté que la Tunisie possède une position stratégique pour les investissements et présente de nombreuses opportunités de coopération et des challenges dans les filières de l’huile d’olive, de la santé, des énergies renouvelables et autres. Il a mis l’accent sur la nécessité de rattraper les retards et d’œuvrer pour faire de la Tunisie un pays attractif, concurrentiel, compétitif pour la relocalisation et pour la création de la valeur ajoutée sur place.

Auparavant, M. Elloumi a mis l’accent sur l’importance de la coopération bilatérale. Il a souligné que cette réunion constitue une occasion pour faire un tour d’horizon de la coopération bilatérale mettant l’accent également sur l’importance de l’organisation d’événements sectoriels et du développement des investissements dans les deux sens. Il a également mis l’accent sur la position de la Tunisie et ses atouts de compétitivité en tant que site pour la relocalisation pour les entreprises françaises et qui peut leur permettre de réaliser des gains de compétitivité et de productivité.

Prenant la parole à l’ouverture des travaux, M. Bauza a affirmé que l’objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération entre les entreprises tunisiennes et françaises, en particulier en les accompagnant dans certaines filières afin de renforcer leur interconnexion. Il a ajouté que le but recherché était également de contribuer à l’internationalisation des entreprises tunisiennes et françaises soulignant que la Tunisie a un positionnement intéressant dans les chaines de valeurs de proximité. M. Bauza a ajouté que Business France a pour mission d’accompagner les entreprises françaises en facilitant leur découverte du marché tunisien et en détectant les possibilités d’implantation ou d’affaires et également participer à la création de valeur entre les entreprises françaises et tunisiennes.

Les experts sectoriels du bureau Business France de Tunis ont ensuite pris la parole pour présenter les événements collectifs et les manifestations économiques (salons, rencontres B to B, colloques…) qui seront organisés au cours de l’année 2021 aussi bien en France qu’en Tunisie.

Les représentants des filières tunisiennes présents à la réunion ont abordé plusieurs questions relatives aux secteurs objet de la réunion.

Ils ont souligné l’importance de la redynamisation de l’Alliance tuniso-française pour le numérique, de la mise en relation des entreprises du numérique avec les entreprises des autres secteurs qui ont besoin du digital pour développer et optimiser leurs process.

La promotion de l’huile d’olive tunisienne conditionnée notamment l’huile bio a également était discutée et l’accent à été mis sur le grand potentiel de cette filière et sur l’importance des entreprises tunisiennes à s’implanter en France pour promouvoir leur produits.

L’attractivité du secteur des énergies renouvelables et en particulier l’énergie solaire ont aussi été discutés et l’accent a été mis sur le partenariat à promouvoir entre les entreprises des deux pays dans cette filière.