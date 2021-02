Hechmi Louzir : Des soucis administratifs et techniques ont retardé l’arrivée du vaccin anti-Covid-19 en Tunisie

On nous a promis l’arrivée du premier lot du vaccin anti-Covid-19 en Tunisie à la mi-février, et on n’a toujours rien reçus. Selon Hechmi Louzir, chef du comité directeur de la campagne nationale de vaccination contre la maladie, des soucis administratifs et techniques entre l’initiative Covax et les laboratoires ayant produit le vaccin ont retardé cette arrivée.

Louzir a assuré que les autorités tunisiennes n’ont rien à voir avec ces problèmes et que notre pays est prêt à recevoir le premier lot du vaccin, celui de Pfizer/BioNTech, pour rappel.

Le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) a, par ailleurs, rappelé que la réception du vaccin avait déjà été annoncée à la mi-février, sur la base d’une correspondance officielle de Covax, ajoutant que très prochainement, une date sera fixée pour cette arrivée.

