Tunisie : Ali Koôli envoie une correspondance «secrète» au ministre de la Justice l’appelant à activer l’accord avec les magistrats

Partagez 0 Partages

Une correspondance fuitée envoyée par le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Koôli, au ministre de la Justice, Youssef Zouaghi, pour l’appeler à activer l’accord entre la présidence du gouvernement et les magistrats, fait le tour des réseaux sociaux.

Dans la correspondance étiquetée «top secrète», Koôli a notamment appelé à «verser la prime des magistrats de façon entière», et rappelle que ce sont l’employeur et les fonds sociaux qui en supporteront la charge fiscale incorporée dans les salaires.

Alors que le pays étouffe du fait de sa crise économique, les magistrats (représentés par l’Association des magistrats tunisiens et le Syndicat des magistrats tunisiens) ont tout fait, en fin d’année, pour augmenter leurs revenus, notamment à travers une grève de plus d’un mois. Et au final, c’est évidemment le peuple tunisien qui en fera les fris.

C. B. Y.