Tunisie : En signe de protestation, les pêcheurs décident de fermer les ports de Rades et de Sfax

Partagez 0 Partages

Face à la passivité et la faiblesse du gouvernement, une habitude odieuse s’est installée : pour protester, les professionnels des différents secteurs bloquent la production, et si on a une « vanne », ils la ferment. Cette fois c’est au tour des pêcheurs de passer à l’acte.

En effet, les pêcheurs et les armateurs de tout le littoral ont décidé de fermer les ports de Rades et de Sfax à partir de demain mercredi 17 février 2021.

Une décision qui vient suite au mutisme des autorités qui n’ont pas répondu aux réclamations des professionnels de la pêche, en plus du refus d’appliquer les accords conclus avec les organisations, précise l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) via un communiqué.

L’ultimatum du 11 février fixé par l’UTAP a été dépassé et les autorités n’ont pas mis en place le système de surveillance des embarcations par satellite (VMS), ajoute-t-on.

C. B. Y.