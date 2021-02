Cérémonie en l’honneur de Pr Ali Saad sacré meilleur médecin dans le monde arabe

Le ministère de la Santé a organisé aujourd’hui, mercredi 17 février 2021, une cérémonie en l’honneur du Pr Ali Saad, chef du service de cytogénétique et de biologie de la reproduction, au CHU Farhat Hached à Sousse, qui a récemment obtenu le Prix du meilleur médecin dans le monde arabe.

Pr Saad a été honoré par le ministre de la Santé, Dr Faouzi Mehdi, qui présidé cette cérémonie organisée en petit comité, en raison des mesures de prévention contre le coronavirus, au siège du ministère à Tunis.

Le ministre a de nouveau félicité le professeur tunisien pour ce prix, tout en soulignant l'importance des efforts fournis dans le domaine de la santé en général et de la cytogénétique, en particulier.







Il a également indiqué que les succès et le couronnement du Pr Saad font honneur à la Tunisie, et sont une reconnaissance aux efforts et au niveau et compétences des médecins et chercheurs tunisiens. Ils confortent aussi, le citoyen quant à l’accès à des services de prévention et de traitement avancés, lit-on dans le communiqué du ministère.

