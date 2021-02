Crise politique : Le Quartet du dialogue national tentera de faire converger les points de vue

En vue de trouver une solution au blocage politique et constitutionnel actuel, dû au refus du président de la république, Kaïs Saïed, d’accueillir les nouveaux ministres nommés par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, pour la prestation de serment, le Quartet du dialogue national se réunira prochainement.

C’est ce qu’a indiqué Ibrahim Bouderbala, bâtonnier de l’Ordre national des avocats tunisiens (Onat), ce mercredi 17 février 2021, dans une déclaration accordée à Jawhra FM.

Bouderbala a fait savoir qu’il avait rencontré, hier, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, et qu’il avait été convenu de tenir une réunion à laquelle prendront part également l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), soit les organisations du Quartet du dialogue national, lauréat du prix Nobel de la paix en 2015. Et ce, pour la formulation d’une «vision commune des solutions à la crise actuelle».

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) devrait également participer à cette réunion, selon la même source.

C. B. Y.