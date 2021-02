IFT : Une rencontre-débat en hommage à Gilbert Naccache

L’Institut Français de Tunisie (IFT) rendra hommage à la mémoire de l’écrivain et militant tunisien Gilbert Naccache, le lundi 22 février 2021.

Dans le cadre du cycle ID’BA (Echanges – Débats), l’IFT invite le public à une rencontre en hommage à la mémoire de feu Gilbert Naccache, décédé le 26 décembre 2020 à Paris, à l’âge de 81 ans.

Cette rencontre animée par la journaliste Amel Smaouï sera l’occasion de revenir sur sa carrière d’écrivain et sur sa vie de militant de gauche, notamment en retraçant les grands chapitres qui ont marqué sa vie et en s’attardant sur quelques uns des de ses ouvrages les plus connus.

Au programme de cette soirée qui se déroulera en présence du public (avec une capacité d’accueil de 50%) et qui sera retransmise en direct sur la page de l’IFT, plusieurs intervenants seront présents pour échanger le public, notamment Akram Adouani (réalisateur du film « Papi, qu’as-tu fait de ta jeunesse ? », inspiré du recueil de récits de prison de Gilbert Naccache), Mohamed Salah Fliss (traducteur de l’édition en langue arabe du livre « Cristal »), Mohamed Lamine Nciri (éditeur aux éditions Chéma), ainsi que des amis et compagnons de route de Gilbert Naccache.

Fawz Benali