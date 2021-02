Kasserine : Reprise des heurts entre la police et les sit-inneurs du site pétrolier Douleb

Les affrontements entre les agents de la garde nationale et les sit-inneurs du site pétrolier Douleb à Kasserine, ont repris, aujourd’hui, mercredi 17 février 2021.

En sit-in depuis novembre dernier, devant le site pétrolier, les protestataires qui appellent au développement et à au recrutement des jeunes par l’entreprise exploitant le domaine, ont caillassé les agents de la garde nationale, qui ont répondu par des gaz lacrymogène.

Selon des source auprès de la GN, les manifestants tentent depuis hier de s’introduire à l’intérieur du site et les agents les en empêchent, ce qui a provoqué les affrontements, sachant que les sit-inneurs se sont engagés depuis leur mouvement à ne pas bloquer la production.

Ces derniers dénoncent le silence des autorités et rappellent que leur région, Layoun, est l’une des délégation les plus pauvres de Tunisie, où le taux de chômage est également parmi les plus élevés.

Le 5 février courant ils avaient organisé une manifestation devant le siège du gouvernorat afin de rencontrer des responsables régionaux, mais sans résultat, déplorent-ils.

Y. N.