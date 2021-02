Sfax : La grève générale encore reportée

Dans un communiqué rendu public hier, mardi 16 février 2021, l’Union régionale du travail de Sfax (affiliée à l’UGTT) a annoncé le report de la grève générale initialement prévue pour le 18 février, à la suite d’une réunion tenue entre une délégation gouvernementale et une délégation du syndicat.

La grève a été reportée au 17 mars prochain, et pourrait être annulée si le gouvernement répond favorablement aux réclamations des syndicalistes (plus de développement et moins de marginalisation dans la région), à la lumière de la réunion du Conseil ministériel dédié au gouvernorat de Sfax, le 10 mars.

Rappelons que la grève générale à Sfax était initialement prévue pour le 12 janvier avant d’être reportée une première fois au 18 février, et maintenant au 17 mars.

Plusieurs autres gouvernorats ont observé une grève générale, ces derniers mois, à peu près pour les mêmes raisons.

C. B. Y.