Tunisie : Le coronavirus emporte Dr Raouf Harrath

Partagez 0 Partages

Le coronavirus a encore frappé le corps médical, déplore le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis, en annonçant ce mercredi 17 février 2021, le décès de Dr Raouf Harrath.

«Dr Harrath, notre cher collègue et ami, médecin généraliste à Ben Arous, vient de nous quitter des suites de la Covid-19», regrette le CROM de Tunis, en présentant ses condoléances les plus émues à toute sa famille et ses proches : «Paix à l’âme de notre confrère».

De nombreux médecins ont également présenté leurs condoléances à la famille de Dr Harrath, regrettant le départ d’un «homme souriant et altruiste et d’un médecin dévoué et engagé», à l’instar de Dr Lahidheb, chirurgien cardiaque à l’hôpital militaire de Tunis.

«Dr Raouf Harrath, un médecin n’a pas quitté son travail et a fait face l’épidémie. Il a été contaminé par le maudit virus… L’épidémie continue de ravager les êtres chers… La guerre n’est pas encore terminée», a-t-il déploré.

Y. N.