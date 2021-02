Commerce électronique : La Tunisie occupe la 77e place sur plan international en 2020

La Tunisie a reculé de 3 rangs dans l’indice annuel du «commerce électronique d’entreprise à consommateur» relatif à l’année 2020. Elle occupe désormais la 77e place avec un score de 54,6 selon le rapport publié mercredi, 17 février 2021, par la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

La Tunisie a, par ailleurs, occupé la 3 place sur le plan africain.

Ce classement concerne 152 nations, évaluées selon leur degré de préparation au commerce en ligne, dont la valeur a été estimée à 4.400 milliards de dollars pour 2018.

Les pays sont notés selon leurs capacités d’assurer l’accès à des serveurs internet sécurisés, la fiabilité des services et infrastructures postaux, et la part de leur population qui utilise le web et possède un compte auprès d’une institution financière ou d’un fournisseur de services d’argent mobile.

L’Europe demeure, de loin, le continent le mieux disposé au commerce électronique, selon cet indice. La Suisse y occupe notamment la tête classement, devant les Pays-Bas.

Les seuls pays non européens figurant dans le top 10 sont Singapour (4e), et Hong Kong (10e).

Lien du rapport de de la Cnuced

C. B. Y.