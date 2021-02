Football : Le Club africain menacé d’une déduction de 6 points en championnat

Après avoir examiné les dossiers du club, le comité directeur provisoire du Club Africain (CA) a constaté qu’il était menacé d’une déduction de 6 points en mars prochain, au cas où des dettes de plus de 4 millions de dinars auprès de la Fifa ne seraient pas payées.

Cela aurait poussé le président du comité, Mohsen Trabelsi, et le membre Mehdi Gharbi à recourir à l’homme d’affaires et ancien président du club, Hamadi Bousbiaâ, pour l’informer de la situation et demander un prêt du montant requis.

Dans un communiqué publié sur Facebook, le comité a, par ailleurs, annoncé ne pas être parvenue à lever la sanction d’interdiction de recrutement avant la clôture du mercato d’hiver, et qu’il sera, par conséquent, obligé de régler les dossiers des joueurs algériens à l’amiable, afin d’éviter d’éventuels problèmes à l’avenir.

Il a, dans ce cadre, appelé à «la nécessité de resserrer les rangs et de soutenir le club dans cette mauvaise passe qu’il traverse», assurant avoir œuvré, malgré son court mandat, à régler les sanctions de la Fifa.

Le Club africain, dont l’équipe première de football occupe l’avant-dernière place au championnat après la fin de la phase aller, est enjoint à verser plus de 12 millions de dinars dans le cadre du règlement de certains litiges avec la Fifa.

Le club tiendra, dimanche prochain, 21 février 2021, son assemblée générale élective avec une seule liste candidate en lice pour le moment, à savoir celle de Youssef Elmi.

