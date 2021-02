Hommage posthume d’une fille à son père : «Mon amour est parti !»

Dr Mohamed Sahbi Basly, ancien membre de la Chambre des conseillers, ancien gouverneur de Sfax et de Médenine et ancien ambassadeur de Tunisie en Espagne, en Inde et en Chine, est décédé à l’aube du 3 février 2021 des suites de la Covid-19 à l’âge de 59 ans. Nous reproduisons ci-dessous l’émouvant hommage posthume que lui rendit sa fille.

Par Farah Basly

Parti si vite, parti trop tôt… toi qui me disais souvent en souriant : «Fafou, j’ai un cœur d’un jeune de 20 ans».

Parti pressé, parti fatigué… Ce maudit virus a mis fin à ton temps.

Toi qui, durant tes derniers jours, témoignais de ton amour pour la vie, et pourtant… médecin mais méfiant des hôpitaux, me disant vers la fin : «Mes enfants, je n’aime pas ce couloir».

Fort et courageux, tu faisais de ton mieux pour t’accrocher malgré tout à une lueur d’espoir.

Affaibli par la maladie, mais fidèle à ta Tunisie, tu négociais le vaccin chinois avant de lui dire au revoir

Tu t’es battu jusqu’au bout comme toujours, mais le destin n’a pas d’échappatoire.

Aimé, courtisé et admiré, nombreux sont ceux qui t’ont pleuré.

Medenine, Sfax, Inde, Espagne, Chine… ils ont tous appelé pour nous rappeler que l’on ne peut t’égaler.

Ta générosité et ta bienveillance sont gravées dans la mémoire de ceux que tu as aidés.

Ton humour et ta simplicité sont gravés dans les souvenirs de ceux que tu as côtoyés.

Quant à moi mon, papa, une partie de moi est bel et bien partie avec toi.

Ne plus te voir ricaner aux éclats en lisant les plaisanteries que l’on t’envoie…

Ne plus te voir heureux de fêter tes anniversaires entouré comme un roi…

Ne plus entendre ton vécu ni tes futurs projets me laisse aux aboies.

Chanceuse je suis, d’entendre que tu as toujours été fier de moi…

Chanceuse je suis, d’avoir passé de jolis moments avec toi…

Chanceuse je suis, de t’avoir accompagné en restant forte malgré moi…

Chanceuse je suis, d’avoir reçu des adieux de toi, lorsque tu as levé ta main pour me saluer en souriant et me dire une dernière fois : «Je t’aime Fafouha»

Adieu mon amour…

Adieu mon ami…

Adieu mon confident…

Adieu mon cher Papa…

Ta fille adorée Farah.