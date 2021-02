L’ARP dit avoir perdu la correspondance adressée par Hajji, réclamant la liste des députés visés par une demande de levée d’immunité !

Partagez 0 Partages

Le 25 décembre 2020, le député Attayar, Nabil Hajji, avait adressé une demande à la présidence de l’Assemblée, afin d’obtenir la liste des élus concernés par les demandes de levée de l’immunité émises par les autorités judiciaires… Au 18 février 2021, l’élu n’a toujours reçu aucune réponse et on lui a répondu que sa correspondance a été… «égarée» !

Nabil Hajji est revenu aujourd’hui, jeudi 18 février 2021, sur la demande qu’il avait adressée au bureau de l’Assemblée, dans le but d’obtenir la liste complète des députés visés par les demandes de levée de l’immunité émises par les autorités judiciaires, en affirmant avoir alerté l’Instance nationale d’accès à l’information, et pour cause :

Vingt jours après avoir déposé sa demande (soit le délai légal écoulé), le député s’est adressé au chargé de l’accès à l’information auprès de l’Assemblée, qui lui a simplement répondu : «votre demande n’était pas claire. Vous parliez de quel mandat exactement ?».

«Suite à quoi j’ai adressé au bureau de l’ARP, une nouvelle correspondance contenant tous les détails en date du 15 janvier. Imaginez ce que l’on m’a répondu le 4 février (fin des délais) lorsque je les ai relancés? Ils m’ont simplement dit qu’ils n’ont rien reçu !», a déploré Nabil Hajji, en ajoutant avoir alors contacté le chef de cabinet du président de l’Assemblée à qui il a présenté la décharge de dépôt de sa demande.

Ce dernier lui a finalement répondu que la correspondance a été… égarée et qu’ils enquêtent pour en savoir plus (sic!). Une réponse qui n’a évidemment pas plu au député qui a décidé d’alerter l’Instance nationale d’accès à l’information.

«Je savais et je m’attendais à ce que l’Assemblée cherche à ne pas divulguer les noms des députés concernés par par une demande de levée d’immunité, mais je ne savais pas que l’on pouvait jouer avec les correspondances des élus», a-t-il encore déploré.

Y. N.