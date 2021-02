Moodha Okhra : Un programme de 100 jours pour promouvoir la mode éco-responsable en Tunisie

Grâce à une initiative du Goethe Institut de Tunis et du Collectif Pontalent, plusieurs projets éco-responsables autour de la mode durable ont pu voir le jour dans le cadre du programme « Moodha Okhra » (La mode autrement).

Au mois de septembre 2020, le programme « Moodha Okhra » a été lancé par le Goethe Institut de Tunis et le Collectif Pontalent, avec le soutien de l’Ecole Convergeance, de Creative Tunisia et de la Fondation Indigo, et ce, dans le but d’instaurer de nouvelles pratiques et alternatives plus respectueuses de l’environnement dans l’univers de la mode en Tunisie, étant donné que l’industrie du textile est considérée à ce jour comme l’une des plus polluantes dans le monde.

Un programme de 100 jours a démarré avec des podcasts, des ateliers, des formatons, des témoignages diffusés dans un contenu digital et accessibles au grand public …, autour de six projets différents réunissant des stylistes, des designers, des étudiants, ainsi que de jeunes autodidactes, afin de penser la mode autrement, dans une approche durable et éco-responsable.

Une expérience assez inédite et innovatrice dans l’univers du textile en Tunisie fortement marqué par la surconsommation et la mode éphémère. Certains participants ont pu lancer leur première collection d’upcycling (technique consistant à transformer des matériaux dont on se sert plus en des produits de qualité meilleure). Un succès qui a motivé l’équipe du projet à renouveler prochainement l’expérience avec une deuxième édition.

Fawz Benali