Taboubi à propos de la nomination de Hamdi à la tête de Tunisair : «Ils n’ont pas mis la bonne personne à la bonne place»

Partagez 0 Partages

Noureddine Taboubi, SG de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), estime que la crise au sein de Tunisair ne fait que s’aggraver. «Ils n’ont pas mis la bonne personne à la bonne place», a-t-il dit, en référence à la nomination d’Olfa Hamdi en tant que PDG de la compagnie aérienne nationale.

S’exprimant ce jeudi 18 février 2021, sur la grève ouverte des agents et cadres de Tunisair, annoncée pour demain par le Syndicat de base de la compagnie aérienne, Noureddibe Tabboubi a affirmé que les protestataires ne demandent pas d’augmentations, mais veulent «dénoncer la situation de plus en plus grave au sein de la société, et s’inquiètent de ne pas pouvoir toucher leurs salaires».

«Leur gagne-pain est en danger avec la crise que traverse Tunisair et surtout après que la TAV ait procédé à une saisie-arrêt sur les comptes de la compagnie», a-t-il dit.

«Ils n’ont pas mis la bonne personne à la bonne place. Tout ça c’est politique, ils le font avec les postes de responsabilité, à l’instar des gouverneurs et des secrétaires d’État. Cela s’inscrit dans une volonté de destruction des entreprises !», a regretté Taboubi.

Rappelons qu’en janvier dernier, le SG de la centrale syndicale avait demandé à la PDG de Tunisair, alors fraîchement nommée de ne pas diaboliser les syndicats et en affirmant que ce n’est pas ainsi qu’elle pourra mener à bien quelconque réforme…

Y. N.