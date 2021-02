Yadh Elloumi propose d’organiser la prestation de serment à… la mosquée Zitouna

Le député Yadh Elloumi et président du bureau politique de Qalb Tounes, a confirmé avoir demandé au chef du gouvernement, d’organiser la prestation de serment à la mosquée Zitouna pour mettre fin à la crise et au blocage actuel. «Mon appel était très sérieux et l’on peut même l’organiser la Kasbah ou à l’Assemblée», a-t-il indiqué ce jeudi 18 février, sur Express FM.

Réagissant aux déclarations du chef de la coalition Tahya Tounes, Mustapaha Ben Ahmed, qui a affirmé hier, qu’un député à proposé que les ministres prêtent serment à la mosquée Zitouna, Yadh Elloumi a indiqué qu’il a bien fait cette proposition et qu’elle était «très sérieuse» : «cela se déroulera en présence d’un huissier notaire, suite à quoi une correspondance sera envoyée au président de la république l’informant que la prestation de serment a été accomplie»

«Cependant je n’ai pas évoqué Sidi Mehrez comme indiqué par mon collègue», a-t-il dit, tout en estimant, par ailleurs, que la prestation de serment n’est qu’une formalité et en annonçant qu’il souhaite que cette procédure soit supprimée de la constitution.

«Ceux qui ont écrit la Constitution n’ont pas pensé qu’une personne utiliserait cette procédure pour bloquer un remaniement sous prétexte d’explications erronés et archaïques de la loi. Kaïs Saïed est capable d’inventer n’importe quoi», a-t-il dit en accusant le président de la république de bloquer le pays en bafouant la Constitution et reprochant au Tribunal administratif de n’avoir pas joué un rôle plus courageux.

«Puisque Kaïs Saïed n’a pas joué son rôle, il aurait fallu qu’une partie le lui impose», a-t-il encore ajouté.

Le député Qalb Tounes a par ailleurs réaffirmé le soutien de son parti au chef du gouvernement, tout en affirmant que ce dernier a trouvé une solution à la crise, sans en dire plus…

Y. N.