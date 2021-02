Composition du nouveau bureau exécutif TABC Cap-Bon

Le Tunisia-Africa Business Council (TABC) a annoncé, dans un communiqué diffusé hier, jeudi 18 février 2021, la composition de son nouveau bureau exécutif TABC Cap-Bon.

Dans le cadre du développement de l’activité de l’organisation dans la région du Cap-Bon pour être plus proche de ses membres, «le nouveau bureau TABC aura pour mission de capitaliser sur les acquis de l’organisation et son networking sur le continent, pour offrir le meilleur accompagnement aux entreprises de la région dans la démarche de prospection des marchés africains», lit-on dans le communiqué.

«Le Cap Bon doté d’un tissu économique varié et dynamique, occupant une place importante au niveau de la production nationale, avec le premier pôle touristique et artisanat, une agriculture abondante et une industrie agroalimentaire performante, un tissu industriel caractérisé par une grande diversité couvrant l’ensemble des secteurs et plusieurs pôles de services (santé, éducation, IT, financiers, etc.)», ajoute le communiqué, en soulignant les missions du nouveau bureau TABC, qui aura «un rôle majeur pour développer l’exportation des entreprises de la région, accompagner l’internationalisation, booster les secteurs clés, soutenir les jeunes promoteurs dans un marché Africain en plein essor.»

Le exécutif TABC Cap-Bon se compose comme suit :

1- Président : Sadok Laribi

2- Vice-président : Mohamed Anis Aissa

3- Secrétaire Générale : Wahiba Ben Ali

4- Vice-président chargé du pôle industrie : Mohamed Amine Abid

5- Vice-présidente chargée des relations avec la société civile : Kamilia Ferjani

6- Trésorier et responsable communication : Jawher Denguir

7- Veille et intelligence économique : Iyadh Ridene

8- Responsable pôle IT et FINTECH : Achraf Khelil

9- Responsable pôle service : Riadh Rouia

10- Responsable pôle IMEE : Walid benamor

11- Responsable pôle textile et confection : Houssem Khemir

12- Responsable pôle Matériaux de Construction : Mohamed Rafik Essid

13- Responsable pôle Artisanat : Fehri Ladhib

14- Pôle BTP : Sofiene Saadallah

15- Pôle Energie : Kacem Berkhais

16- Pôle commerce internationale : Jassem Kabaoui

17- Responsable pôle Education et formation : Sami Trabelsi